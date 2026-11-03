छतरपुर के जलबिहार मेले में अनियमितताओं के आरोपों के बीच इंजीनियर का तबादला, उज्जैन भेजे गए गोकुल प्रजापति

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। जलबिहार मेले के आयोजन में कथित वित्तीय अनियमितताओं और व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों के बीच नगर पालिका छतरपुर में पदस्थ उपयंत्री (सिविल) गोकुल प्रजापति का तबादला कर दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने 2 नवंबर को आदेश जारी कर उन्हें उज्जैन विकास प्राधिकरण में पदस्थ किया है।

इस मामले ने एक बार फिर ध्यान खींचा जलबिहार मेले के आयोजन के दौरान निर्माण कार्यों, व्यवस्थाओं और खर्चों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आई थीं। इन शिकायतों के चलते उपयंत्री गोकुल प्रजापति की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही। अब शासन के स्थानांतरण आदेश के बाद इस मामले ने एक बार फिर ध्यान खींचा है।