छतरपुर में जमीन विवाद पर किसान से मारपीट, हाथ-पैर टूटे; स्ट्रेचर न मिलने पर खटिया से अस्पताल ले गए परिजन

नईदुनिया न्यूज, छतरपुर। जिले के लवकुशनगर थाना क्षेत्र के जनकपुर ब्याहटा गांव में जमीन विवाद को लेकर 55 वर्षीय किसान गोरेलाल अहिरवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। किसान ने अपनी भाभी सुनीता और तीन भतीजों रोहित, दिनेश व कमलेश पर लाठी-डंडों से हमला कर हाथ-पैर तोड़ने का आरोप लगाया है। घायल किसान का जिला अस्पताल छतरपुर में इलाज चल रहा है।

भाभी-भतीजों से पहले भी हो चुका है विवाद