छतरपुर में छात्रों की जगह परीक्षा देने वाले सात नकली छात्रों सहित 17 पर FIR दर्ज, 5 को जेल भेजा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतपुर जिले के पन्ना रोड स्थित एक प्राइवेट राजाराम आईटीआई कॉलेज में कम्प्यूटर डिप्लोमा सीसीसी (ट्रैपल सी) परीक्षा देने वाले सात नकली छात्रों सहित 17 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर की गुरुवार को छापामार कार्रवाई में इन सात नकली छात्रों को परीक्षा देते हुए पकड़ा था। इन सात छात्रों में पांच पर धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया था।

मामले को लेकर आईटीआई कॉलेज प्रबंधन के प्रतिवेदन पर एसडीएम द्वारा एफआईआर दर्ज कराई है। इन 17 लोगों में आइटीआई कॉलेज संचालक अशोक घोष भी शामिल हैं। यह परीक्षा एनआईईएलआईटी आरंगाबाद की ओर से ट्रिपल सी का सेंटर बनाया गया था।

परीक्षा के दौरान नहीं था ऑब्जर्वर

खास बात यह है कि उक्त आईटीआई कॉलेज में परीक्षा आयोजित कराई जा रही थी। उस समय मौके पर ऑब्जर्वर भी नहीं था। यह नकली छात्र आसानी से परीक्षा हाल में प्रवेश कर गए। नकली छात्रों के द्वारा परीक्षा दिए जाने की जानकारी किसी जागरुक नागरिक ने जिला प्रशासन को दी थी। उसके बाद एसडीएम अखिल राठौर ने छापामार कार्रवाई की थी। जिन पर एफआईआर हुई है उनमें कॉलेज संचालक अशोक घोष, राहुल सिंह, निशा राजपूत, सोनी पाल, आशू श्रीवास्तव, पवन कुमार, शिवानी कोरी, धीरेंद्र कुमार, शिवानी, सुशील वर्मा, नीरज सहित 17 लोग शामिल हैं।

दूसरों के नाम पर परीक्षा देने के मामले में 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिनमें सात वो छात्र हैं जो परीक्षा दे रहे थे और सात वो हैं जिनको परीक्षा देनी थी। इसके अलावा तीन अन्य लोग हैं। सतीश सिंह, थाना प्रभारी, सिविल लाइन।