अंतिम संस्कार में जा रहा परिवार हादसे का शिकार: छतरपुर में ट्रक-बोलेरो की भीषण भिड़ंत, 5 की मौत; गैस कटर से निकाले शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। सागर-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौका गांव के पास शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे बिजावर के रैकवार परिवार की बोलेरो सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल से जेएएच ग्वालियर रेफर किया गया है।

बिजावर क्षेत्र के हैं सभी मरने वाले हादसे में दौलत रैकवार (40), उनकी पत्नी बीना रैकवार (38), श्यामबाई रैकवार (60), संजय रैकवार (25) और कौशल्या रैकवार (50) की मौत हुई है। सभी बिजावर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। बताया गया है कि परिवार बगौता गांव में अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में चौका के पास यह हादसा हो गया। टक्कर के बाद लोहे के मलबे में बदल गई बोलेरो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग वाहन में फंस गए। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों और बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों को बाहर निकाला। वाहन में फंसे लोगों को निकालने के लिए गैस कटर सहित अन्य उपकरणों की मदद लेनी पड़ी। हादसे के बाद सड़क पर क्षतिग्रस्त वाहनों का मलबा और कांच बिखर गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।