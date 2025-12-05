छतरपुर में सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत, दो घायल, सागर जा रहे लोग दुघर्टना का शिकार

छतरपुर। जिले के गुलगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम को एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया गया है कि कार में कुल सात लोग सवार थे दो गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटनास्थल पर सागर आईजी हिमानी खन्ना मौजूद हैं जो कि छतरपुर से सागर की ओर जा रही थ। उन्होंने अपना वाहन रोककर तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।