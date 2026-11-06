छतरपुर में धीरेंद्र शास्त्री के अनुयायियों ने सौंपा ज्ञापन, पुतला दहन करने वालों पर FIR की मांग की

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर में बागेश्वर धाम के अनुयायियों ने गुरुवरा को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इंटरनेट मीडिया पर बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कथित भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने पर रोक लगाने की मांग की।

माहौल बिगाड़ने का किया जा रहा है प्रयास