चार कर्मचारियों की मौत के बाद खजुराहो के गौतम रिसोर्ट का फूड लाइसेंस सस्पेंड, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: खजुराहो स्थित गौतम होटल के चार कर्मचारियों की मौत के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए होटल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। होटल का लाइसेंस नंबर 20250829107678535/11425055000006 है। यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की गई।

आठ दिसंबर को गौतम रिसोर्ट में काम करने वाले 11 कर्मचारी भोजन करने के बाद अचानक बीमार पड़ गए थे। इनमें से चार कर्मचारियों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि सात कर्मचारियों का इलाज ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में जारी है।

मृतकों के विसरा और केमिकल सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन के अनुसार रिपोर्ट किसी भी समय आ सकती है, जिसके बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। जानकारी के अनुसार ये कर्मचारी होटल के पीछे बने हिस्से में लंबे समय से रह रहे थे और हाउसकीपिंग व गार्डनिंग का कार्य करते थे।

इलाज के दौरान ग्वालियर में 20 वर्षीय हार्दिक की शनिवार को मृत्यु हो गई। इससे पहले रामस्वरूप कुशवाह, प्रागीलाल कुशवाह और गिरिजा रजक की भी जान जा चुकी है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

इसी मामले में गौतम होटल के अस्थाई कर्मचारी हार्दिक सोनी, पिता प्रभात सोनी, निवासी वार्ड क्रमांक 12, राजनगर की ग्वालियर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कलेक्टर के निर्देश पर मृतक के परिजनों को रेड क्रॉस सोसायटी से 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल स्वीकृत की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष से अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करने के लिए प्रकरण शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं।