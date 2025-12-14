मेरी खबरें
    चार कर्मचारियों की मौत के बाद खजुराहो के गौतम रिसोर्ट का फूड लाइसेंस सस्पेंड, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

    खजुराहो के एक प्रतिष्ठित होटल से जुड़े गंभीर मामले ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। गौतम होटल में काम करने वाले कर्मचारियों के बीमार पड़ने और चार की मौत के बाद जांच और कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रशासन ने होटल का फूड लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया है। मृतकों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 07:38:45 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 07:38:45 PM (IST)
    खजुराहो के गौतम होटल का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है।

    HighLights

    1. आठ दिसंबर को 11 कर्मचारी बीमार पड़े
    2. सात कर्मचारियों का ग्वालियर में इलाज जारी
    3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: खजुराहो स्थित गौतम होटल के चार कर्मचारियों की मौत के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए होटल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। होटल का लाइसेंस नंबर 20250829107678535/11425055000006 है। यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की गई।

    आठ दिसंबर को गौतम रिसोर्ट में काम करने वाले 11 कर्मचारी भोजन करने के बाद अचानक बीमार पड़ गए थे। इनमें से चार कर्मचारियों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि सात कर्मचारियों का इलाज ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में जारी है।


    मृतकों के विसरा और केमिकल सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन के अनुसार रिपोर्ट किसी भी समय आ सकती है, जिसके बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। जानकारी के अनुसार ये कर्मचारी होटल के पीछे बने हिस्से में लंबे समय से रह रहे थे और हाउसकीपिंग व गार्डनिंग का कार्य करते थे।

    इलाज के दौरान ग्वालियर में 20 वर्षीय हार्दिक की शनिवार को मृत्यु हो गई। इससे पहले रामस्वरूप कुशवाह, प्रागीलाल कुशवाह और गिरिजा रजक की भी जान जा चुकी है।

    खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

    इसी मामले में गौतम होटल के अस्थाई कर्मचारी हार्दिक सोनी, पिता प्रभात सोनी, निवासी वार्ड क्रमांक 12, राजनगर की ग्वालियर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कलेक्टर के निर्देश पर मृतक के परिजनों को रेड क्रॉस सोसायटी से 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल स्वीकृत की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष से अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करने के लिए प्रकरण शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

    कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले में लगातार वीवीआईपी मूवमेंट के बावजूद खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग में लापरवाही बरतने के आरोप में उनसे 15 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा गया है।

    कलेक्टर साहब के निर्देश पर मैंने गौतम रिसोर्ट का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। एक टीम खजुराहो भी भेजी है जो होटल के रेस्टोरेंट की भी जांच पड़ताल करेंगी।

    -डॉ आरपी गुप्ता, सीएमएचओ, छतरपुर

