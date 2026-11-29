नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। दो परिवारों के बीच शादी की सहमति बनी थी और दोनों की जिंदगी एक नए रिश्ते में बंधने की उम्मीद जगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुक्रवार को सड़क हादसे में 22 वर्षीय प्रदीप अनुरागी की मौत हो गई। उसकी मौत की खबर जब 23 वर्षीय खुशबू तक पहुंची तो उसने भी फांसी लगाकर जान दे दी।

प्रेमी प्रदीप सड़क पर घायल मिला, सिर में थी गहरी चोट