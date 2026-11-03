सरकारी स्कूल की छत पर फिल्मी गानों पर थिरकीं छात्राएं, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के निर्देश

नईदुनिया न्यूज, छतरपुर (लवकुशनगर)। सोशल मीडिया पर रील बनाने का चलन अब स्कूलों तक पहुंच गया है। लवकुशनगर विकासखंड के शासकीय मॉडल स्कूल का बताया जा रहा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल ड्रेस पहने कुछ छात्राएं छत पर फिल्मी गानों पर डांस करते हुए रील बनाती नजर आ रही हैं।

अनुशासन पर उठे सवाल