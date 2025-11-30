छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विवि में सरकार ने लगाई धारा-52, कुलपति से सभी अधिकार छीने

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं, कुप्रबंधन की शिकायतों के बाद राज्य शासन ने धारा 52 लागू कर दी। साथ ही विश्वविद्यालय कार्यपरिषद भंग कर कुलपति शुभा तिवारी के सभी प्रशासनिक अधिकार अपने अधीन ले लिए गए।

विश्वविद्यालय में धारा 52 तब लागू की जाती है, जब विश्वविद्यालय की स्थिति असामान्य हो जाती है और शासन को प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस होती है। वर्तमान कुलपति शुभा तिवारी अब अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकेंगी।

विश्वविद्यालय का संचालन राज्य शासन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ हुईं शिकायतों की विभागीय जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।

कुछ माह पहले कुलपति प्रो शुभा तिवारी सीता माता पर टिप्पणी को लेकर भी विवादों में रही हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में नियुक्तियों, संबद्ध कालेजों के परिणामों आदि को लेकर भी शिकायतें सामने आईं थीं।