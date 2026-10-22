मुर्गा और 1 हजार रुपये नहीं मिलने पर घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक; छतरपुर के चंदला का मामला

नईदुनिया न्यूज, चंदला (छतरपुर)। छतरपुर जिले के चंदला थाना क्षेत्र के छपरा गांव में कथित तौर पर मुर्गा और एक हजार रुपये की मांग को लेकर घर पर गोलीबारी किए जाने का मामला सामने आया है। फायरिंग से पहले दी धमकी आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर आरोपी ने पहले धमकी दी और फिर देर रात घर के बाहर पहुंचकर फायरिंग कर दी। घटना के दौरान एक युवक बाल-बाल बच गया। गोली के निशान घर की दीवार की पट्टी पर दिखाई देने की बात सामने आई है।

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर जानकारी के अनुसार छपरा गांव निवासी राजाराम राजपूत से कथित तौर पर गांव के ही अजय राजपूत ने एक दिन पहले देसी मुर्गा और एक हजार रुपये की मांग की थी। आरोप है कि मांग पूरी नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। इसके बाद बीती रात जब पीड़ित परिवार के सदस्य घर के बाहर मौजूद थे, तभी आरोपी के पहुंचकर 315 बोर के कट्टे से कई राउंड फायरिंग करने का आरोप है।