छतरपुर में पति और नाबालिग बेटे ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या, 4 साल से लिव-इन में रह रही थी महिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। पत्नी के चार साल से दूसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशन में रहने से उपजा पारिवारिक विवाद आखिरकार हत्या में बदल गया। नाराज पति ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पत्नी के प्रेमी पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया।

सात दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद घायल ने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। घटना गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम ऊजरा की है।

गंभीर हालत में संदीप को ग्वालियर रेफर किया