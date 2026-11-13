छतरपुर में पारिवारिक विवाद बना खूनी संघर्ष, तसले से हमला कर महिला समेत दो को पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। बड़ामलहरा के मुख्य बाजार में शुक्रवार दोपहर दुकान से जुड़े पारिवारिक और व्यापारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक ही परिवार के लोगों के बीच हुई मारपीट में सीमा जैन और अनिल कुमार जैन घायल हो गए।

आरोप है कि विवाद के दौरान पहले अनिल कुमार जैन पर तसले से हमला किया गया और इसके बाद सीमा जैन के साथ भी मारपीट की गई। घटना दोपहर करीब एक बजे की है।

कहासुनी से शुरू हुआ विवाद, हाथापाई और मारपीट में बदला