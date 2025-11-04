नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में विषाक्त कोल्ड्रिफ कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत मामले में गिरफ्तार आरोपित ज्योति सोनी को एसआईटी ने मंगलवार को परासिया कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ज्योति को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। मंगलवार शाम पुलिस कड़ी सुरक्षा में ज्योति को लेकर जब कोर्ट पहुंची तो यहां मृतक बच्चों के स्वजन मौजूद थे। ज्योति को देखते ही वे 'फांसी दो-फांसी दो' के नारे लगाने लगे।
बता दें, प्रवीण सोनी कोल्ड्रिफ सीरप बच्चों को लिखते थे और अपनी पत्नी ज्योति सोनी के नाम से संचालित मेडिकल स्टोर से खरीदवाते थे। रिमांड के दौरान एसआइटी ज्योति सोनी से मेडिकल स्टोर से गायब सीरप की 66 बोतलों और रिकार्ड खुर्द-बुर्द करने के संबंध में पूछताछ करेगी।
मामले में अब तक सात आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ज्योति के अलावा, प्रवीण सोनी, सीरप निर्माता श्रीसन फार्मास्युटिकल का मालिक जी. रंगनाथन, केमिकल एनालिस्ट के. माहेश्वरी, न्यू अपना फार्मा एजेंसी का संचालक राजेश सोनी, केमिस्ट सौरभ जैन और एमआर सतीश वर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है।
परासिया एसडीओपी जितेंद्र जाट ने बताया कि ज्योति सोनी लगातार अग्रिम जमानत के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई थी। वह डा. प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के बाद से फरार थी। एसआइटी ने ज्योति सोनी को परासिया से गिरफ्तार किया था।