MP के इस गांव की पंचायत ने लिया सख्त फैसला, शराब पर लगाया बैन, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

नईदुनिया न्यूज, बड़ामलहरा। ग्राम पंचायत कायन में गुरुवार को श्री 1008 श्री नरसिंह मंदिर परिसर में सरपंच एवं ग्राम के वरिष्ठ पंचों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम कायन एवं उसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, सेवन या नशे की हालत में घूमना-फिरना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
पंचनामा में उल्लेख किया गया कि पिछले कुछ सालों में शराब के नशे के कारण लगभग 4-5 लोगों की असमय मृत्यु हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। इसी कारण ग्राम पंचायत ने यह कठोर निर्णय लिया है।
यदि कोई व्यक्ति ग्राम कायन क्षेत्र में शराब बेचते हुए पकड़ा गया, तो उस पर 51,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। शराब पीने या नशे की हालत में सार्वजनिक स्थल पर घूमने वाले व्यक्ति पर 11,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
साथ ही यदि कोई ग्रामीण मोबाइल से ऐसे कृत्य का वीडियो बनाकर पंचायत समिति को सौंपता है, तो उसे 1,100 का इनाम दिया जाएगा। यह निर्णय ग्राम कायन पंचायत की दंडात्मक समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। पंचायत ने ग्रामवासियों से अपील की है कि वे इस निर्णय का पालन करें और गांव को नशामुक्त बनाने में सहयोग दें।