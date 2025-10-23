MP के इस गांव की पंचायत ने लिया सख्त फैसला, शराब पर लगाया बैन, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

नईदुनिया न्यूज, बड़ामलहरा। ग्राम पंचायत कायन में गुरुवार को श्री 1008 श्री नरसिंह मंदिर परिसर में सरपंच एवं ग्राम के वरिष्ठ पंचों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम कायन एवं उसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, सेवन या नशे की हालत में घूमना-फिरना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

पंचनामा में उल्लेख किया गया कि पिछले कुछ सालों में शराब के नशे के कारण लगभग 4-5 लोगों की असमय मृत्यु हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। इसी कारण ग्राम पंचायत ने यह कठोर निर्णय लिया है।