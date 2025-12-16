मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    आज से शुरू होगा Khajuraho International Film Festival, दिखाई जाएंगी देश-विदेश की 200 फ़िल्में

    खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल का 11 वां संस्करण 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यह 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश-विदेश की 200 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी समारोह का उद्घाटन करेंगे। वहीं पहले दिन फिल्म अभिनेता अनुपम खेर इसमें शामिल होंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 08:27:10 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 08:30:05 AM (IST)
    आज से शुरू होगा Khajuraho International Film Festival, दिखाई जाएंगी देश-विदेश की 200 फ़िल्में
    अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल आज से शुरू

    HighLights

    1. 16 देशों का प्रतिनिधि मंडल आएगा आयोजन में
    2. देश विदेश की 200 फ़िल्में यहां प्रदर्शित होंगी
    3. आज फिल्म अभिनेता अनुपम खेर खजुराहो आएंगे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में पिछले 10 वर्षों से आयोजित होने वाला खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल का 11 वां संस्करण 16 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक होगा। यह आयोजन दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के शिल्पग्राम परिसर में आयोजित होगा।

    इस बार का 11वां फिल्म महोत्सव दिवंगत प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेन्द्र तथा अभिनेता असरानी को समर्पित रहेगा। पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी समारोह का उद्घाटन करेंगे। फेस्टिवल में मशहूर फिल्म अभिनेत्री हेमामालिनी को भी बुलाया गया है। इस बार आयोजन में नौ टपरा टॉकीज बनाई गई हैं। इनमें से एक बमीठा में भी बनाई है।


    प्रतिदिन की शाम मंच पर शानदार कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस बार 16 देशों का प्रतिनिधि मंडल इस आयोजन में शामिल होगा। जहां देश विदेश की 200 फ़िल्में प्रदर्शित की जाएंगी।

    आज आएंगे अनुपम खेर

    इस महोत्सव में युवा कलाकारों को मंच भी मिलता है। जहां वह अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करेंगे। विदेशी कलाकारों की फिल्म कला भी इन टपरा टॉकीज में देखने को मिलेगी। महोत्सव शुभारंभ अवसर पर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर खजुराहो आएंगे। खास बात यह है कि मुंबई से खजुराहो की फ्लाइट नहीं होने से कई कलाकार खजुराहो नहीं आ पाते। फिर भी कई फिल्मी हस्तियां इस समारोह में शामिल होंगी।

    खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल का 11 वां आयोजन 16 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक रहेगा। जहां देश विदेश के कलाकारों की फिल्मकला देखने को मिलेगी। नौ टपरा टाकीज इस बार बनाए गए हैं।

    -राजा बुंदेला, आयोजक, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.