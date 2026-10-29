छतरपुर में ₹50 की मजदूरी के विवाद पर मजदूर की मौत, जहरीला पदार्थ पिलाने और मारपीट का आरोप

नईदुनिया न्यूज, छतरपुर (नौगांव)। मजदूरी के रुपये मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद धर्मपाल अहिरवार निवासी वार्ड क्रमांक 18, नौगांव की छतरपुर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने जीतेन्द्र उर्फ जीतू साहू और उसके माता-पिता पर मारपीट करने, राजीनामे का दबाव बनाने और जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया है।

आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर स्वजन ने तहसील चौराहे पर जाम लगा दिया। जाम को देख पुलिस ने मामले कार्रवाई करने का आस्वासन देकर जाम खलवाया।

आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर स्वजन ने तहसील चौराहे पर जाम लगा दिया। नईदुनिया

पति ने जीतेन्द्र से मजदूरी के मांगे थे 50 रुपये, मिले 30 रुपये