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MP के स्कूल में मिड-डे मील भोजन में मिली छिपकली, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप

भगवां के सोरखी स्कूल में मध्यान्ह भोजन में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भोजन की गुणवत्ता और रसोई की स्वच्छता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

By Unnat PachauriEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 05:25:34 PM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 05:25:34 PM (IST)
MP के स्कूल में मिड-डे मील भोजन में मिली छिपकली, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
भोजन में छिपकली मिलने का दावा; वीडियो प्रसारित होने के बाद जांच की मांग

HighLights

  1. सोरखी स्कूल के भोजन में मिली छिपकली
  2. वीडियो वायरल होने से गुणवत्ता पर सवाल
  3. समूह संचालक लखन यादव पर जिम्मेदारी

नईदुनिया न्यूज, भगवां। स्कूलों में बच्चों को पोषण और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के दावों के बीच सोरखी स्कूल से मध्यान्ह भोजन में छिपकली मिलने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और रसोई की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

भोजन वितरण के दौरान मिला जीव

जानकारी के अनुसार स्कूल में बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित किया जा रहा था। इसी दौरान भोजन में छिपकली मिलने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी समूह संचालक लखन यादव की है। घटना के बाद अभिभावकों में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है।


खानपान प्रक्रिया पर सवाल

इस मामले ने भोजन पकाने से लेकर बच्चों की थाली तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर भोजन में छिपकली कैसे पहुंची, क्या भोजन तैयार करने के दौरान साफ-सफाई और सुरक्षा के निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा था, क्या भोजन वितरण से पहले उसकी जांच की जाती है, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

मामले में बीआरसी बड़ामलहरा प्रमोद राजपूत ने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी। जांच में लापरवाही सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब निगाहें प्रशासनिक जांच पर हैं, ताकि बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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