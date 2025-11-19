खजुराहो में बड़ी लापरवाही... जेसीबी मशीन से तोड़ दिए बिजली के खंभे, जमीन पर दौड़ने लगा करंट

नईदुनिया न्यूज, खजुराहो। खजुराहो में सीवर निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं, नगर के सेवाग्राम वार्ड में सकरी गलियों में सीवर लाइन निर्माण में लगी जेसीबी मशीनों से आए दिन लोगों के निजी निर्माण तथा शासकीय निर्माणों को क्षति पहुंचाई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जेसीबी मशीन चलाने वाले परिपक्व ड्राइवर नहीं होते बल्कि कई बिना लाइसेंसों के अपरिपक्व नए लड़के जेसीबी मशीन घनी बस्ती में दौड़ा रहे हैं, जिससे आए दिन बड़ी घटना होने का अंदेशा बना रहता है।

इस तरह की गंभीर लापरवाही की घटना सेवाग्राम के जैन मंदिर के पीछे गली में सामने आई, जब लापरवाह जेसीबी चालक ने विद्युत प्रवाहित खंभे को तोड़ दिया। इससे करंट वाली केबल जमीन पर गिर गई। इस दौरान वहां काम करने वाले मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे भी थे। लगभग आधा घंटे बाद विद्युत विभाग को मुहल्ले वासियों ने सूचना दी गई तब जाकर लाइट बंद करवाई गई। इस दौरान बड़ी घटना भी घट सकती थी। इस घटना में एक निजी घर की रेलिंग के पिलर टूट गए और दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। उक्त घटना के बाद जेसीबी मशीन चालक तेजी से मशीन सहित भाग गया। उक्त सीवेज निर्माण कार्य में कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं रहते, इसलिए लेबर अपने हिसाब से कार्य करते हैं।