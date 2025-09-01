मुस्लिम लड़के से हुई शादी छिपाई, दूसरी शादी के दस दिन बाद दुल्हन जेवर लेकर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। लुटेरी दुल्हनों द्वारा किस तरह से सामान्य और सीधे परिवारों को टारगेट बनाया जा रहा है। इसका उदाहरण झांसी निवासी एक परिवार भी बन गया है। जहां दुल्हन बनकर पहुंची महिला पूर्व में मुस्लिम लड़के मारूस अंसारी के साथ शादी कर चुकी थी, इसके बाद दूसरी शादी कर झांसी निवासी राहुल द्वेदी की पत्नी बनकर घर पहुंची, लेकिन महिला शादी के आठ दिन बाद जेवर लेकर फरार हो गई।

षड्यंत्र करने वालों पर कार्रवाई की मांग बाद में पता चला कि वह गुड़गांव में मारूस अंसारी के साथ रह रही है। जिसके साथ उसके कई तरह के फोटो भी सामने आए हैं। जिसमें मुस्लिम कपड़ों में भी वह साथ घूमती दिख रही है। इस मामले को लेकर झांसी निवासी राहुल द्वेदी ने एसपी अगम जैन को आवेदन देकर लुटेरी दुल्हन से छुटकारा दिलवाने और उसके परिवार के साथ षड्यंत्र करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।