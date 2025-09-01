मुस्लिम लड़के से हुई शादी छिपाई, दूसरी शादी के दस दिन बाद दुल्हन जेवर लेकर फरार
Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 08:32:16 PM (IST)
Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 08:32:16 PM (IST)
शादी के दस दिन बाद दुल्हन जेवर लेकर फरार
नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। लुटेरी दुल्हनों द्वारा किस तरह से सामान्य और सीधे परिवारों को टारगेट बनाया जा रहा है। इसका उदाहरण झांसी निवासी एक परिवार भी बन गया है। जहां दुल्हन बनकर पहुंची महिला पूर्व में मुस्लिम लड़के मारूस अंसारी के साथ शादी कर चुकी थी, इसके बाद दूसरी शादी कर झांसी निवासी राहुल द्वेदी की पत्नी बनकर घर पहुंची, लेकिन महिला शादी के आठ दिन बाद जेवर लेकर फरार हो गई।
षड्यंत्र करने वालों पर कार्रवाई की मांग
बाद में पता चला कि वह गुड़गांव में मारूस अंसारी के साथ रह रही है। जिसके साथ उसके कई तरह के फोटो भी सामने आए हैं। जिसमें मुस्लिम कपड़ों में भी वह साथ घूमती दिख रही है। इस मामले को लेकर झांसी निवासी राहुल द्वेदी ने एसपी अगम जैन को आवेदन देकर लुटेरी दुल्हन से छुटकारा दिलवाने और उसके परिवार के साथ षड्यंत्र करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।
अंसारी के साथ के फोटो भेजे मोबाइल पर
पीड़ित ने आवेदन में कहा कि वीरेन्द्र कालोनी नौगांव निवासी लड़की के साथ हिन्दू, रीति-रिवाज के अनुसार 02 दिसंबर 2024 को शादी हुई और 12 दिसंबर 2024 को बताया कि उसकी शादी मारूस अंसारी से हो गई थी। पीड़ित राहुल ने आवेदन में कहा कि बाद में उसने कई तरह के फोटो मोबाइल पर भेज दिए। इतना ही नहीं लड़की ने नौगांव थाने में दहेज का मामला दर्ज करा दिया। पीड़ित का कहना है कि अब लड़की धमकी दे रही है कि तुम्हें और तुम्हारी मां को जान से मरवा दिया जाएगा, जिसे लेकर पूरा परिवार डरा हुआ है।