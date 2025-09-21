MP News: खाद लेने किसान बनकर आ रहे दलाल, हंगामा भी करा रहे और ब्लैक में बिकवा रहे

मेरी खबरें
    छतरपुर में किसानों के बीच खाद का संकट अब गहरा रहा है। किसान बनकर पहुंचने वाले दलाल खाद का स्टॉक कर रहे हैं और उसे ब्लैक में बिकवा रहे हैं। किसानों के जमीनी दस्तावेज एकत्रित कर लाते हैं और खाद ले जाते हैं। जब नहीं मिलता है तो हंगामा करने लगते हैं ऐसे हालातों में अन्य जरूरतमंद किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है।

    By Bharat Sharma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 05:18:26 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 05:18:26 PM (IST)
    MP News: खाद लेने किसान बनकर आ रहे दलाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर छतरपुर में किसानों के बीच खाद का संकट अब गहरा रहा है। किसान बनकर पहुंचने वाले दलाल खाद का स्टॉक कर रहे हैं और उसे ब्लैक में बिकवा रहे हैं। किसानों के जमीनी दस्तावेज एकत्रित कर लाते हैं और खाद ले जाते हैं। जब नहीं मिलता है तो हंगामा करने लगते हैं ऐसे हालातों में अन्य जरूरतमंद किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद गोदामों पर दलाल सक्रिय हैं और वह अन्य लोगों के नाम से खाद लेने खाद गोदाम पहुंच रहे हैं।

    गोदाम में बड़ी मात्रा में खाद पाया गया

    इस सीजन में अभी तक 11 रैक खाद की लग चुकी हैं। इसके बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों के अलावा अन्य बिचौलिया खाद का स्टॉक कर रहे हैं, जिसे अधिक दामों में बेचा जा सके। दो दिन पहले ही एक गोदाम में बड़ी मात्रा में खाद पाया गया और उसे सील भी किया गया लेकिन बाद में एक ही रात में खाद सप्लाई कर दिया गया।

    डिमांड के अनुसार किसानों को नहीं मिलता खाद

    जिलेभर में करीब दो लाख से ज्यादा किसानों को रबी सीजन की फसल के लिए खाद की दरकार है। अगर जिले में देखा जाए तो 18000 मीट्रिक टन डीएपी, करीब 35 हजार मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड होती है। लेकिन किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिल पाता। कई किसान तो ऐसे होते हैं जिनको ब्लैक में खाद खरीदना पड़ जाता है।

    किसानों के बीच खाद आसानी से वितरित हो इसे लेकर हम प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ बिचौलिया आ जाते हैं जो परेशान करते हैं और अव्यवस्था फैलाते हैं। जबकि जिसके नाम जमीन है उसी को खाद दिए जाने का प्राविधान है। - अभिषेक जैन, डीएमओ, मार्कफेड

