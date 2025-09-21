MP News: खाद लेने किसान बनकर आ रहे दलाल, हंगामा भी करा रहे और ब्लैक में बिकवा रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर । छतरपुर में किसानों के बीच खाद का संकट अब गहरा रहा है। किसान बनकर पहुंचने वाले दलाल खाद का स्टॉक कर रहे हैं और उसे ब्लैक में बिकवा रहे हैं। किसानों के जमीनी दस्तावेज एकत्रित कर लाते हैं और खाद ले जाते हैं। जब नहीं मिलता है तो हंगामा करने लगते हैं ऐसे हालातों में अन्य जरूरतमंद किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद गोदामों पर दलाल सक्रिय हैं और वह अन्य लोगों के नाम से खाद लेने खाद गोदाम पहुंच रहे हैं।

गोदाम में बड़ी मात्रा में खाद पाया गया इस सीजन में अभी तक 11 रैक खाद की लग चुकी हैं। इसके बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों के अलावा अन्य बिचौलिया खाद का स्टॉक कर रहे हैं, जिसे अधिक दामों में बेचा जा सके। दो दिन पहले ही एक गोदाम में बड़ी मात्रा में खाद पाया गया और उसे सील भी किया गया लेकिन बाद में एक ही रात में खाद सप्लाई कर दिया गया।