MP News: खाद की कालाबाजारी का अंदेशा, प्रशासन ने दो दिन में पांच गोदामों को कराया सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर जिले में खाद की कमी नहीं आए और किसानों को मांग के अनुसार खाद मिल जाए इसे लेकर सरकार लगातार रैक भेजती रही है। लेकिन यह खाद किसानों के हाथों में कम बल्कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के पास तक ज्यादा पहुंच रहा है। जागरूक किसानों को जब खाद नहीं मिल रहा तो वह खाद के गोदामों में रखे खाद की स्थिति प्रशासन को खुद बता रहे हैं। नौगांव रोड पर खाद व्यापारी का गोदाम सील कर दिया गया था लेकिन रात में ही सील निकालकर पूरा माल सप्लाई कर दिया गया। जबकि प्रशासन के अधिकारियों ने स्टाक का मिलान कर रिपोर्ट दी थी।

1800 से 2000 रुपये की एक बोरी खाद इसी तरह रविवार को बमीठा में व्यापारी हरिशंकर गुप्ता के गोदाम में खाद होने की सूचना प्रशासन को दी गई। मौके पर जब प्रशासन की टीम पहुंची तो यूरिया खाद की बोरियां मिली। जबकि व्यापारी का खाद लाइसेंस बन तो गया है लेकिन प्रक्रिया में नहीं आ पाया है इसके बाद भी गोदाम में खाद मिला है। हकीकत यह है कि जिले में खाद की कालाबाजारी हो रही है और 1800 से 2000 रुपये की एक बोरी खाद बिक रहा है। कालाबाजारी पर सतर्कता बरतते हुए बीते दो दिन में प्रशासन ने दो राजनगर, एक नौगांव और दो बाजना में खाद की दुकानें सील की हैं।