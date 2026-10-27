मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

छतरपुर पुलिस का एक्शन, 27 के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई; 56 गुंडा लिस्ट में शामिल

छतरपुर में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने आदतन अपराधियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। साल 2026 में अब तक 27 जिलाबदर और 56 गुंडा सूची में शामिल हुए हैं।

By Unnat PachauriEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 08:23:11 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 08:23:11 PM (IST)
छतरपुर पुलिस का एक्शन, 27 के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई; 56 गुंडा लिस्ट में शामिल
छतरपुर में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा (AI Generated Image)

HighLights

  1. छतरपुर में अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई
  2. SP रजत सकलेचा के निर्देश पर एक्शन
  3. 2026 में 27 जिलाबदर, 56 गुंडा सूची में

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। जिले में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस आदतन अपराधियों और निगरानी बदमाशों पर नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देश पर अक्टूबर 2026 में अब तक तीन आदतन अपराधियों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है, जबकि तीन को गुंडा सूची में शामिल किया गया है।

तीन अपराधियों के खिलाफ जिलाबदर का प्रतिवेदन

पुलिस के अनुसार अक्टूबर में जिलाबदर के लिए प्रस्तावित तीन अपराधियों में कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ी कुंजरेहटी मोहल्ला निवासी शाहिद उर्फ सद्दू खान और जगीरा उर्फ वहीद मुसलमान तथा अलीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम अमा निवासी विक्रम सिंह यादव शामिल हैं। इनके खिलाफ प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।


गुंडा सूची में भी तीन नाम शामिल

वहीं गुंडा सूची में कोतवाली क्षेत्र के शाहिद उर्फ सद्दू खान और जगीरा उर्फ वहीद मुसलमान के अलावा गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम करोला निवासी प्रतिपाल सिंह यादव को शामिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।

सालभर में 27 जिलाबदर, 56 गुंडा सूची में

वर्ष 2026 में अब तक जिले में 27 अपराधियों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई प्रस्तावित की जा चुकी है और 56 को गुंडा सूची में शामिल किया गया है। पुलिस के अनुसार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आदतन अपराधियों, निगरानी बदमाशों और गुंडा बदमाशों की नियमित निगरानी की जा रही है। उन्हें समय-समय पर थानों में उपस्थित कर आवश्यक निर्देश भी दिए जाते हैं।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।