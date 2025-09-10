मेरी खबरें
    अब सप्ताह में पांच दिन दरबार लगाएंगे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, बताई सात दिन की नियमावली

    MP News: बागेश्वर धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को यह जानने के लिए उत्सुकता रहती थी कि कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दरबार कब लगेगा। कब उनके दर्शन हो सकेंगे। ऐसे तमाम सवालों का जवाब मिल गया है, जहां उन्होंने कहा है कि अब धाम पर सात दिन में पांच दिन दरबार लगाया जाएगा।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 07:25:12 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 07:29:45 PM (IST)
    HighLights

    1. सात दिन में पांच दिन दरबार लगाएंगे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
    2. बागेश्वर धाम के महंत ने वीडियो जारी नियमावली बताई
    3. गुरुवार को श्रद्धालुओं से मिलेंगे गुरुजी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। बागेश्वर धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को यह जानने के लिए उत्सुकता रहती थी कि कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दरबार कब लगेगा। कब उनके दर्शन हो सकेंगे। तो आपको बता दें कि धाम पर अब सात दिन में पांच दिन दरबार लगाया जाएगा। जिसमें नई अर्जी, पुरानी पेशी सहित प्रेतराज का दरबार शामिल हैं। इसे लेकर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नई व्यवस्था को लेकर सात दिन की नियमावली बताई है।

    धीरेंद्र शास्त्री ने शेयर किया वीडियो

    इस नियमावली के अनुसार ही धाम पर दरबार लगाया जाएगा और अन्य कार्य किए जाएंगे। इस लेकर शास्त्री जी ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में उन्होंने सात दिन की नियमावली बनाई है। आपको बता दें कि धाम पर देशभर से श्रद्धालु रोजाना पहुंचते हैं और शनिवार मंगलवार को तो अत्यधिक भीड़ होती है। अब लोगों को यह जानकारी रहेगी कि वह कब कौन सा दरबार लगाएंगे। रविवार को वह किसी से नहीं मिलेंगे। इस दिन वह धाम की व्यवस्थाओं पर ध्यान देंगे।

    यह है धाम की सात दिन की नियमावली

    सोमवार- नई अर्जी का दरबार लगाया जाएगा।

    मंगलवार- पुरानी पेशी का दरबार लगाया।

    बुधवार- नई अर्जी का दरबार लगेगा। जिनके पर्चा नहीं बने उनका दरबार लगेगा।

    गुरुवार- हर गुरुवार को बागेश्वर धाम पर रहेंगे और श्रद्धालुओं से मिलेंगे।

    शुक्रवार- नई अर्जी का दरबार लगाया जाएगा। लोगों की समस्याएं बालाजी तक पहुंच सकेंगी।

    शनिवार- प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा।

    रविवार- धाम की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाएगा। अन्नपूर्णा की व्यवस्था और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर ध्यान देंगे। इस दिन किसी से नहीं मिलेंगे।

