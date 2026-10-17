छतरपुर में जिला पंचायत सीईओ का बड़ा एक्शन: घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के आरोपों पर पंचायत सचिव सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। जनपद पंचायत नौगांव की ग्राम पंचायत करारागंज में सीसी रोड निर्माण की गुणवत्ता खराब पाए जाने और अन्य शिकायतों के आधार पर पंचायत सचिव बाबूलाल अहिरवार को सस्पेंड कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नमः शिवाय अरजरिया ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4(1)(क) के तहत यह कार्रवाई की।

7 सीसी रोड निर्माण कार्यों की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई