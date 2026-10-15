छतरपुर के अजयपार धाम में हड़कंप: ध्यान में लीन दिव्य दरबार लगाने वाले करण कुशवाहा के पैर से लिपटा सांप, अस्पताल में भर्ती

नईदुनिया न्यूज, छतरपुर। जिले के अजयपार धाम से जुड़े करण कुशवाहा के पैरों में बुधवार शाम सांप लिपटने से मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद स्वजन उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से शहर के क्रिश्चियन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डाक्टरों ने उन्हें 12 घंटे की निगरानी में रखा है।

करण के सेवादार आशीष कुशवाहा के मुताबिक घटना के समय करण ध्यान में लीन थे। इसी दौरान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे करण के पैरों के पास सांप आया और उनसे लिपट गया। घटना से घबराए परिजनों ने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

करण के सेवादार आशीष कुशवाहा के मुताबिक घटना के समय करण ध्यान में लीन थे। इसी दौरान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे करण के पैरों के पास सांप आया और उनसे लिपट गया। घटना से घबराए परिजनों ने बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

फिलहाल सांप के डसने का काई सपूत नहीं मिला

आशीष कुशवाहा ने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार करण के शरीर पर फिलहाल सांप के डसने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। उनकी हालत सामान्य है। वे बातचीत कर रहे हैं और लोगों को पहचान भी रहे हैं। एहतियात के तौर पर चिकित्सकों ने उन्हें 12 घंटे निगरानी में रखने का फैसला लिया है।

धीरेंद्र शास्त्री की तरह लगाते हैं दरबार

गौरतलब है कि करण कुशवाहा अजयपार धाम से जुड़े हैं और कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तरह दिव्य दरबार लगाते हैं। सांप के पैरों में लिपटने की घटना के बाद वे चर्चा में आ गए हैं। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है और चिकित्सकीय निगरानी जारी है।