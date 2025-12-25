छतरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, आधी रात में हाईवे पर बस को रोककर यात्रियों से की छेड़छाड़, ड्राइवर को पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। पन्ना छतरपुर हाईवे पर बुधवार गुरुवार को रात के समय सवारियों से भरी बस को रोक कर कुछ लोगों ने गुंडागिर्दी करते हुए चालक के साथ मारपीट कर दी और जो लोग उनसे पूछताछ कर रहे थे उनके साथ भी वह हंगामा करते नजर आए। चालक की मारपीट के बाद बस को हाईवे पर ही खड़ा कर दिया गया। वहां मौजूद गुंडा गिर्दी कर रहे कुछ लोगों ने बस को रोक दिया था, इस कारण रात को हाईवे पर लंबा जाम लग गया था।

मामले से जुड़ा एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ जिसमें बस चालक आरोप लगा रहा है कि उसके साथ मारपीट की है और वह बस को रोक कर सवारियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं मामले की जानकारी लगते ही बमीठा पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाया।

खास बात यह है कि रात में हुए इस घटनाक्रम को कवर करने पहुंचे एक पत्रकार का फोन बंद कर दिया गया और उसे मारने पीटने की धमकी दी गई। यह बस छतरपुर पन्ना नेशनल हाईवे पर, टोरिया गांव के पास रोकी गई थी। जहां बीच हाईवे पर बस रोके जाने के कारण करीब 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया था।

इधर मामले को लेकर पुलिस का कहना है की रात को हाईवे पर दो बहनों चालकों के बीच आपसी झगड़ा हो गया था जहां बस को बीच हाईवे पर खड़ा कर दिया गया था मामले को लेकर दोनों ही पशुओं पर कार्रवाई की गई है। मामले को लेकर एएसपी आदित्य पटले ने बताया कि वाहन चलाने के दौरान दोनों में आपसी विवाद हो गया था एक चालक ने हाइवे पर वाहन खड़ा कर दिया था दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई की गई है।