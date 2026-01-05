छतरपुर जिले में घने कोहरे में यात्री बस पेड़ से टकराई, 11 लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर (बक्सवाहा)। सर्द मौसम के साथ बढ़ता घना कोहरा अब सड़कों पर जानलेवा साबित होने लगा है। सुबह बक्सवाहा थाना क्षेत्र के लालघाटी इलाके में कोहरे की सफेद चादर के बीच एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जिसने कुछ देर के लिए नेशनल हाइवे की रफ्तार ही थाम दी। टीकमगढ़ से जबलपुर जा रही महाकाल ओरछा ट्रांसपोर्ट की यात्री बस क्रमांक एमपी 36 पी 0575 अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर आगे तक दिखाई नहीं दे रहा था। लालघाटी के पास सड़क किनारे एक ट्रक पहले से खराब अवस्था में खड़ा था, जिसका क्रमांक एमपी 06 जैडजी 505 बताया गया है। कोहरे के कारण बस चालक को यह ट्रक समय रहते नजर नहीं आया। इसी दौरान सामने से एक अन्य ट्रक आ गया। दो-दो ट्रकों के बीच फंसी बस को बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, लेकिन नियंत्रण बिगड़ गया और बस सड़क से उतरकर पेड़ से जा टकराई। इसी बीच सामने से आ रहा ट्रक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया।

कुछ ही देर में लग गई वाहनों की लंबी कतार टक्कर इतनी तेज थी कि पहले से खराब खड़ा ट्रक भी अपनी जगह से खिसककर बीच सड़क पर आ गया, जिससे नेशनल हाईवे पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। कुछ ही देर में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही बक्सवाहा पुलिस से एसआई कादिर खान, आरक्षक आशीष, मोनू एवं नसीम खान मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार सुनील केवट ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। हाईवे से ट्रक हटाने के लिए पहले जेसीबी बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन मशीन के पहुंचने में देरी होती देख एसआई कादिर खान ने मौके पर मौजूद जनसमूह से सहयोग की अपील की। पुलिस की अपील पर वहां मौजूद लोगों ने एकजुट होकर खराब ट्रक को धक्का लगाकर सड़क किनारे किया, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर यातायात धीरे-धीरे बहाल हो सका।