चलती बस से गिरकर यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हादसा या धक्का-गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

नईदुनिया न्यूज, छतरपुर (लवकुशनगर)। लवकुशनगर से महोबा जा रही नफीस बस से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई। घटना मंगलवार रात की है।

मृतक की पहचान मिजाजी के रूप में हुई