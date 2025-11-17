मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा कर बागेश्वर धाम पहुंचे पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री, श्रद्धालुओं ने किया स्वागत

    दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा का विराम 16 नवंबर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन कर हुआ था। इसमें कई लाख श्रद्धालु भी पहुंचे थे और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी अंतिम दिवस की सनातन एकता पदयात्रा में शामिल हुए थे। यह 150 किलोमीटर की पदयात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई और लाखों की संख्या में सनातनी इस पदयात्रा में उमड़े।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 10:50:28 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 12:08:32 PM (IST)
    दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा कर बागेश्वर धाम पहुंचे पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री, श्रद्धालुओं ने किया स्वागत
    पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वरधाम पहुंचे।

    HighLights

    1. दादा गुरु तथा बागेश्वर बालाजी भगवान को दंडवत प्रणाम किया।
    2. इस दौरान भक्तों ने ‘जय श्री राम’ के जयघोष के साथ पुष्पवर्षा की।
    3. पूज्य राजू दास और माधव जी महाराज बागेश्वर धाम पहुंचे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। 7 से 16 नवंबर तक बागेश्वर महाराज ने 150 किलोमीटर की बागेश्वर बांके बिहारी मिलन पदयात्रा करने के बाद धाम पहुंचे। धाम की सीमा में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वहां पुष्प वर्षा और डीजे, ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद सोमवार को सुबह जैसे ही बागेश्वर धाम के महंत बागेश्वर धाम गड़ा की सीमा में दाखिल हुए।

    16 नवंबर को पदयात्रा का विराम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बांके बिहारी जी के दर्शन कर हुआ था। इसमें कई लाख श्रद्धालु भी पहुंचे थे और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी अंतिम दिवस की सनातन एकता पदयात्रा में शामिल हुए थे। यह 150 किलोमीटर की पदयात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई और लाखों की संख्या में सनातनी इस पदयात्रा में उमड़े।


    बागेश्वर धाम की पावन भूमि पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सर्वप्रथम दादा गुरु तथा बागेश्वर बालाजी भगवान को दंडवत प्रणाम किया। इस दौरान भक्तों ने ‘जय श्री राम’ के जयघोष के साथ पुष्पवर्षा की। इस दौरान महाराज जी के साथ पूज्य राजू दास और माधव जी महाराज बागेश्वर धाम पहुंचे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.