खजुराहो के जंगल में जुए के फड़ पर पुलिस का बड़ा छापा, 9.5 लाख की संपत्ति के साथ 19 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। खजुराहो में पवन नगर के पीछे नर्सरी के जंगल में संचालित जुए के फड़ पर पुलिस टीम ने छापा मारकर 19 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 67 हजार 500 रुपये नकद, 14 मोटरसाइकिल और 18 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 9 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है।

मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संगठित अपराध से संबंधित धारा और पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। नकदी के साथ मोटरसाइकिल, मोबाइल जब्त पुलिस के अनुसार, खजुराहो थाना क्षेत्र के पवन नगर के पीछे नर्सरी के जंगल में कई लोगों के जुआ खेलने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय की टीम और अन्य थानों के बल के साथ मौके पर पहुंची और जुए के फड़ पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 19 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से नकदी के साथ मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त किए। मामले में फरार आरोपियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की बात कही गई है।