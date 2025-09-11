छतरपुर जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती आरोपी गेट में ताला लगाकर फरार, पुलिस की राइफल भी ले गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर जिला अस्पताल के कैदी वार्ड से एक शातिर बदमाश हत्या के प्रयास का आरोपित पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भाग गया। वह कैदी वार्ड में बाहर से ताला लगा गया और पुलिस की राइफल लेकर फरार हो गया है। यह घटना बुधवार-गुरुवार रात करीब 3 की बताई गई है, कैदी के भागने की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक एसपी आगम जैन भी जिला अस्पताल पहुंचे और जांच पड़ताल की।

अभी तक फरार आरोपी का पता नहीं लग पाया है। यह वही आरोपित है जिसे कुछ दिन पहले पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। यह पुलिस पर हमला करने के मामले में मामले में पकड़ा गया था। आरोपी रविंद्र सिंह ओरछा रोड थाना क्षेत्र देरी ग्राम का निवासी है। उसकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच फायरिंग भी हुई थी हुई थी।