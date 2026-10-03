छतरपुर: घर लौट रहे दंपती पर स्कूटी सवारों ने चलाई गोली, बाल-बाल बचे; महिला के कपड़े में हुआ छेद

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। शहर में शनिवार रात उस समय सनसनी फैल गई, जब बाजार से घर लौट रहे एक दंपती को सफेद स्कूटी सवार युवकों ने कथित तौर पर पीछा कर गोली मारने की कोशिश की। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नारायणपुरा रोड की है। गनीमत रही कि फायरिंग में पति-पत्नी बाल-बाल बच गए। महिला के कपड़े में छेद होने से हमले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार नारायणपुरा रोड निवासी तालिब सौदागर शनिवार रात अपनी पत्नी खुशनुमा सौदागर के साथ बाजार से घर लौट रहे थे। घर के पास पहुंचते ही पीछे से आए दो युवकों ने कथित तौर पर उन पर कट्टे से फायर कर दिया। अचानक गोली चलने से दंपती घबरा गए और शोर मचाते हुए सुरक्षित स्थान की ओर भागे।

पीछे से आई गर्म चीज, कपड़े में हुआ छेद खुशनुमा सौदागर के अनुसार गोली चलने के दौरान पीछे से कोई छर्रा या गर्म टुकड़ा उनके शरीर से टकराया, जिससे कपड़े में छेद हो गया। हालांकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सीसीटीवी में पीछा करते दिखे दो युवक सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सतीश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पीड़ित के अनुसार फुटेज में रात करीब 8:15 बजे सफेद स्कूटी पर सवार दो युवक उनका पीछा करते दिखाई दे रहे हैं।