खजुराहो में भैरवनाथ की प्राचीन प्रतिमा से चांदी की आंखें चोरी, सुरक्षा पर उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में प्राचीन धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मतंगेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार के पास स्थित भैरवनाथ की प्राचीन प्रतिमा से चांदी की आंखें चोरी हो गईं। सोमवार रात तक प्रतिमा पर लगी आंखें मंगलवार सुबह गायब मिलीं। खास बात यह है कि प्रतिमा पश्चिमी मंदिर समूह की चारदीवारी के बाहर स्थित है और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे की निगरानी नहीं है।

पुजारी बोले 36 साल से कर रहा हूं पूजा यहां के पुजारी जगजीवन महाराज ने बताया कि वे पिछले 36 वर्षों से प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं। सोमवार रात करीब 9:15 बजे तक चांदी की आंखें प्रतिमा पर लगी थीं। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे पूजा के दौरान वे गायब मिलीं। उन्होंने बताया कि करीब दो साल पहले श्रद्धालु श्याम बिहारी अवस्थी के बेटे ने मन्नत पूरी होने पर ये आंखें लगवाई थीं। पुजारी ने कहा कि यह घटना आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है।