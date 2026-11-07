छतरपुर के संदीपनि स्कूल में खुले कुएं में गिरा छात्र, बची जान

नईद़ुनिया न्यूज, चंदला (छतरपुर)। चंदला के प्राइमरी संदीपनि विद्यालय परिसर में खुले कुएं में गिरने से मासूम छात्र अवधेश सोनी पुत्र संतोष सोनी की जान खतरे में पड़ गई। गनीमत रही कि समय रहते बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बड़ा हादसा टल गया।

घटना ने स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खुला कुआं लंबे समय से बन रहा असुरक्षित बना