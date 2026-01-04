केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में दमोह और पन्ना में चार नए बांध के लिए हुआ सर्वे, बनेगी डीपीआर

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। केन-बेतवा लिंक परियोजना में एमपी-यूपी के 14 जिलों में शामिल दमोह और पन्ना में चार नए बांध भी बनाए जाएंगे। इससे करीब ढाई लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई से जुड़ेगा। अभी तक परियोजना में पन्ना और दमोह क्षेत्र का करीब एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही सिंचाई से जुड़ा था।

छतरपुर और पन्ना से सटी सीमा पर ढोढ़न बांध बनने के बाद दमोह क्षेत्र में बहने वाली ब्यारमा नदी पर बांध बनाया जाएगा, जहां एक हजार पांच एमसीएम पानी रोका जाएगा। बांधों को लेकर सर्वे किया जा चुका है। अब डीपीआर बन रही है।