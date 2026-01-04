केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में दमोह और पन्ना में चार नए बांध के लिए हुआ सर्वे, बनेगी डीपीआर

मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 04:03:24 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 04:03:24 PM (IST)
    1. MP-यूपी के 14 जिलों में दमोह और पन्ना में बनेंगे चार नए बांध
    2. इस परियोजना से करीब ढाई लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई से जुड़ेगा
    3. पन्ना और दमोह क्षेत्र का करीब एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही सिंचाई है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। केन-बेतवा लिंक परियोजना में एमपी-यूपी के 14 जिलों में शामिल दमोह और पन्ना में चार नए बांध भी बनाए जाएंगे। इससे करीब ढाई लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई से जुड़ेगा। अभी तक परियोजना में पन्ना और दमोह क्षेत्र का करीब एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही सिंचाई से जुड़ा था।

    छतरपुर और पन्ना से सटी सीमा पर ढोढ़न बांध बनने के बाद दमोह क्षेत्र में बहने वाली ब्यारमा नदी पर बांध बनाया जाएगा, जहां एक हजार पांच एमसीएम पानी रोका जाएगा। बांधों को लेकर सर्वे किया जा चुका है। अब डीपीआर बन रही है।


    इन योजनाओं पर हो रहा है काम

    बता दें कि परियोजना में दूसरे और आखिरी चरण में विदिशा में बेतवा नदी पर चार बांध के अलावा सागर में बेतवा की सहायक बीना नदी पर, शिवपुरी में उर नदी पर बांधों का निर्माण किया जाना है। नए अपडेशन में ब्यारमा नदी पर भी बांध बनाया जाएगा। इसके अलावा पन्ना जिले के हटा, कौआखेड़ा और मनगढ़ा में बांध बनाया जाएगा।

    परियोजना के पहले चरण में 3800 करोड़ रुपये की लागत से ढोढ़न बांध बनाया जा रहा है। 44 हजार 605 करोड़ की परियोजना में अभी तक 1800 करोड़ रुपये भू अर्जन सहित अन्य प्रक्रियाओं पर खर्च हो चुके हैं। ढोड़न बांध के डूब में आ रहे छतरपुर और पन्ना जिले के 14 गांवों में भू अर्जन कार्य लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही उनको विस्थापित कराया जाएगा।

    अधिकारियों का क्या कहना है

    उमा गुप्ता, ईई, केन-बेतवा लिंक परियोजना का कहना है कि "केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत चार नए बांध बुंदेलखंड के पन्ना और दमोह क्षेत्र में बनाए जाएंगे। इसे लेकर सर्वे कर लिया गया है। अब डीपीआर बनाई जा रही है। दोनों जगह सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया है।"

