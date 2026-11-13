छतरपुर में कोर्ट के सामने ज्वेलरी शोरूम में तीसरी बार चोरी, शटर तोड़कर जेवर ले गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। शहर के व्यस्त मुख्य मार्ग पर स्थित ज्वेलरी शोरूम भी चोरों से सुरक्षित नहीं हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जिला कोर्ट और मोटे के महावीर मंदिर के सामने स्थित श्रीराम ज्वेलर्स को बदमाशों ने एक बार फिर निशाना बनाया है। देर रात शटर तोड़कर दुकान में घुसे चोर सोने-चांदी के जेवर और नकदी ले गए।

वारदात के दौरान बदमाश दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़कर ले गए, ताकि उनकी पहचान न हो सके। खास बात यह है कि पिछले पांच से छह साल में इस दुकान में चोरी की यह तीसरी वारदात है। ज्वलर्स सुनील कुमार सोनी रिवई वाले हैं, वारदात के बाद मंदिर परिसर के सामने चोरी का कुछ सामान पड़ा मिला। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

वारदात के दौरान बदमाश दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़कर ले गए, ताकि उनकी पहचान न हो सके। खास बात यह है कि पिछले पांच से छह साल में इस दुकान में चोरी की यह तीसरी वारदात है। ज्वलर्स सुनील कुमार सोनी रिवई वाले हैं, वारदात के बाद मंदिर परिसर के सामने चोरी का कुछ सामान पड़ा मिला। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

चोरी के आकलन पर पुलिस और दुकानदार के अलग-अलग दावे

थाना प्रभारी आशुतोष श्रोतिया के अनुसार बदमाश दुकान में रखी तिजोरी और लाकर तोड़ने में सफल नहीं हुए। वे काउंटर पर सजावट और शो के लिए रखे सामान को ले गए। पुलिस के शुरुआती अनुमान में चोरी गए सामान की कीमत 25 से 30 हजार रुपये बताई जा रही है। वहीं दुकानदार का कहना है कि यदि चोर एक किलो चांदी भी ले गए हैं तो उसकी कीमत डेढ़ से दो लाख रुपये तक हो सकती है। फिलहाल दुकान में रखे जेवर और नकदी का मिलान किया जा रहा है। वास्तविक नुकसान का आकलन इसके बाद ही हो सकेगा।

कैमरे उखाड़े, आसपास के फुटेज से तलाश

बदमाशों ने दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ दिए, पुलिस अब आसपास के प्रतिष्ठानों और मार्गों पर लगे कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। डॉग स्क्वायड की मदद से घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है।

तीसरी वारदात के बाद रात की सुरक्षा पर सवाल

जिला कोर्ट और मंदिर जैसे प्रमुख स्थानों के सामने मुख्य मार्ग पर स्थित दुकान में बार-बार चोरी होना रात की गश्त और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। पांच-छह साल में तीन बार दुकान को निशाना बनाए जाने से व्यापारियों की चिंता भी बढ़ी है। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपियों तक कब पहुंचती है और भविष्य में ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।