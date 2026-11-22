नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। झांसी-खजुराहो फोरलेन स्थित देवगांव टोल प्लाजा का प्रशासनिक भवन रात के समय कथित गतिविधियों को लेकर विवादों में है। 18 नवंबर की रात का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने भवन में बाहरी लोगों की मौजूदगी और उनके ठहरने की अनुमति पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

एक बच्चा भी दिख रहा है वीडियो में