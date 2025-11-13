Kranti Gaud Inspiration Story: 8वीं के बाद छूटी पढ़ाई, लड़कों के साथ खेला क्रिकेट और अब विश्व विजेता

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। क्रिकेट की दुनिया में जब भी जज्बे की मिसाल दी जाएगी, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की क्रांति गौड़ का नाम जरूर लिया जाएगा। एक वक्त था जब यह लड़की गांव के मैदान में बैठकर लड़कों को क्रिकेट खेलते देखती थी, और आज वही लड़की टीम इंडिया की वर्ल्ड कप विजेता पेसर बन चुकी है।

छोटे गांव से बड़ा सपना छतरपुर के गुवारा गांव की रहने वाली क्रांति बचपन से ही क्रिकेट की दीवानी थीं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनकी नजर हमेशा क्रिकेट पर ही रहती थी। उनकी बड़ी बहन रोशनी गौड़ बताती हैं कि क्रांति पड़ोस की लड़कियों के साथ कभी नहीं खेलती थीं। वे हमेशा मैदान में लड़कों को देखती रहतीं और मौका मिलने पर उनके साथ खेल भी लेती थीं।

8वीं कक्षा के बाद क्रांति ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि घर की हालत पढ़ाई का खर्च उठाने लायक नहीं थी। लेकिन उन्होंने खेलना नहीं छोड़ा। पहला मौका और पहला 'प्लेयर ऑफ द मैच' क्रांति के जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक लोकल टूर्नामेंट में लड़कों की टीम में एक खिलाड़ी की कमी हो गई। टीम को पूरा करने के लिए उन्हें बुलाया गया। उस मैच में उन्होंने 25 रन बनाए और 2 विकेट लिए। नतीजा - उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। यहीं से उनकी प्रतिभा लोगों की नजर में आई। साल 2017 तक क्रांति लड़कों की टीमों के साथ रबर और टेनिस बॉल से लोकल टूर्नामेंट खेलती रहीं। गांव के लोग उन्हें रोकते, पर उन्होंने सबकी परवाह किए बिना अपनी गेंदबाजी को निखारा। पहचान मिली घरेलू क्रिकेट से क्रांति की असली पहचान तब बनी जब उन्होंने महिला सीनियर वनडे ट्रॉफी 2024 के फाइनल में बंगाल के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 विकेट लेकर ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का खिताब जीता। इस मैच के बाद से सिलेक्टरों की नजर उन पर पड़ी और उनका सफर भारतीय टीम की ओर बढ़ गया।