    World Champion क्रांति का ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी से स्वागत, सबसे पहले जहां खेला था क्रिकेट; वहां माथा टेककर चूम ली माटी

    महिला वर्ल्ड कप फाइनल जीतकर भारतीय खिलाड़ी क्रांति गौड़ शुक्रवार को अपने घर लौटीं। इस दौरान उनके शहर भगवा में उनका जमकर स्वागत किया गया। लोगों ने ढोल-नगाड़े, आतिशबाजी फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर क्रांति गौड़ अपने दोस्तों के साथ डीजे पर जमकर नाची।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 11:34:10 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 11:39:07 AM (IST)
    क्रांति गौड़ का भव्य स्वागत

    1. क्रांति गौड़ के आगमन पर बनाए गए पांच क्विंटल लड्डू
    2. क्रांति का ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और फूलों से स्वागत
    3. अपने दोस्तों के साथ ढोल-नगाड़ों पर खूब नाची क्रांति गौड़

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर, भगवा: विश्व विजेता बनकर पहली बार घर आई क्रांति गौड़ के घर पर दीपावली जैसा उत्सव रहा। पूरे नगर के लोग एकत्रित होकर अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए उत्सुक दिखे थे। महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता क्रांति गौड़ खजुराहो से चलकर शुक्रवार देर रात अपने गृहग्राम घुवारा पहुंचीं।

    क्रांति के घर को फूलों से सजाया गया था। गांव वालों और इलाके के लोगों को बांटने के लिए 5 क्विंटल से ज्यादा लड्‌डू बनाए गए। इस दौरान इलाके के लोग उमड़ पड़े। ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और फूलों की वर्षा के बीच लोगों ने गौड़ का भव्य स्वागत किया।


    जमीन को चूम लिया, जहां पहली बार खेला था क्रिकेट

    हालांकि क्रांति अपने गांव घुवारा जैसे ही पहुंची तो सबसे पहले वहां गई, जहां पहली दफा क्रिकेट खेला था। क्रांति ने सबसे पहले उस उबड़-खाबड़ जमीन पर माथा टेका और फिर उसे चूमा। बाद में वह कार की छत पर बैठकर अभिवादन करती रहीं।

    खुद को नाचने से नहीं रोक पाई क्रांति गौड़

    इस खास मौके पर उनके दोस्त डीजे पर झूमते हुए दिखे। वहीं क्रांति भी इस दौरान अपने आप को रोक नहीं पाई और ढोल-नगाड़ों पर खूब नाची। घुवारा पहुंचने से पहले क्रांति चौपरिया सरकार मंदिर पहुंचीं, जहां हनुमानजी के समक्ष माथा टेका था। इसके बाद वह घुवारा के लिए निकली।

