    वर्ल्ड चैंपियन क्रांति गौड़ का खजुराहो एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, किसी ने ओढ़ाया तिरंगा तो किसी ने दिया गुलदस्ता

    Kranti Gaud: भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी क्रांति गौड़ विश्व कप जीत कर पहली बार शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे खजुराहो एयरपोर्ट पहुंची। जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। क्रांति गौड़ का स्वागत करने के लिए उसके परिवार सहित छतरपुर जिले के लोग खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 04:17:05 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 04:24:59 PM (IST)
    HighLights

    1. क्रांति गौड़ का खजुराहो एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
    2. स्वागत करने परिवार सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे
    3. स्वागत के लिए पूरे छतरपुर और घुवारा में उत्साह का माहौल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी क्रांति गौड़ विश्व कप जीत कर पहली बार शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे खजुराहो एयरपोर्ट पहुंची। जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। क्रांति गौड़ का स्वागत करने के लिए उसके परिवार सहित छतरपुर जिले के लोग खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे।

    क्रांति गौड़ का घुवारा में स्वागत की तैयारी

    खजुराहो एयरपोर्ट पर क्रांति गौड़ के बड़े भाई मयंक ने कहा कि खुशी के पल हैं कि हमारी बहन विश्व विजेता बनकर छतरपुर आई है। घुवारा में स्वागत की तैयारी की गई है। स्वागत के दौरान किसी ने क्रांति को तिरंगा ओढाया तो किसी ने गुलदस्ते देकर अभिनंदन किया।। खजुराहो एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद क्रांति गौड़ का काफिला छतरपुर के लिए रवाना हो गया। वह छतरपुर होते हुए घुवारा नगर पहुंचेगी। जहां स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत की तैयारी की है और क्रांति गौड़ का स्वागत किया जाएगा।


    यह भी पढ़ें- वर्ल्ड कप विजेता क्रांति गौड़ को नौकरी देगी मध्य प्रदेश सरकार, पिता का निलंबन भी होगा खत्म

    पूरे छतरपुर और घुवारा में उत्साह का माहौल

    स्वागत के लिए पूरे छतरपुर और घुवारा में उत्साह का माहौल है और जगह-जगह स्वागत की विशेष तैयारियां की गई। इधर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, एसबीआई बगौता शाखा और एसीसी सीमेंट कार्यालय में उनका सम्मान होगा। इसके बाद कृष्णा यूनिवर्सिटी में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। वे दोपहर में गुलगंज, बड़ा मलहरा और अंत में अपने गृह नगर घुवारा पहुंचेंगी, जहां नगर पंचायत द्वारा तुलादान सहित भव्य स्वागत किया जाएगा।

