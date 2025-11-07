वर्ल्ड चैंपियन क्रांति गौड़ का खजुराहो एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, किसी ने ओढ़ाया तिरंगा तो किसी ने दिया गुलदस्ता

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी क्रांति गौड़ विश्व कप जीत कर पहली बार शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे खजुराहो एयरपोर्ट पहुंची। जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। क्रांति गौड़ का स्वागत करने के लिए उसके परिवार सहित छतरपुर जिले के लोग खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे।

क्रांति गौड़ का घुवारा में स्वागत की तैयारी खजुराहो एयरपोर्ट पर क्रांति गौड़ के बड़े भाई मयंक ने कहा कि खुशी के पल हैं कि हमारी बहन विश्व विजेता बनकर छतरपुर आई है। घुवारा में स्वागत की तैयारी की गई है। स्वागत के दौरान किसी ने क्रांति को तिरंगा ओढाया तो किसी ने गुलदस्ते देकर अभिनंदन किया।। खजुराहो एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद क्रांति गौड़ का काफिला छतरपुर के लिए रवाना हो गया। वह छतरपुर होते हुए घुवारा नगर पहुंचेगी। जहां स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत की तैयारी की है और क्रांति गौड़ का स्वागत किया जाएगा।