World Cup Champion: कभी जूते खरीदने तक के नहीं थे पैसे, अब वर्ल्ड कप जिताकर 'क्रांति' ने रचा इतिहास

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। वर्ल्ड कप में साऊथ अफ्रीका की टीम को हराकर विश्व विजेता बनने वाली देश की बेटियों के चर्चे अब हर जगह हैं। इस बेटियों में शामिल एक नाम क्रांति गौड़ का भी है। क्रांति कौन है यह बताना अब किसी को जरूरी नहीं है क्योंकि क्रांति का नाम इस समय पूरे देश में छाया हुआ है। छतरपुर जिले के घुवारा कस्बे से ताल्लुक रखने वाली क्रांति 6 नवंबर को पहली बार छतरपुर आ रही है।

जिस क्रांति के पास कभी क्रिकेट खेलने के लिए जूते तक नहीं हुआ करते थे वो बुंदेलखंड सहित देश की पहचान बन गई है। शुरुआती दौर में कठिन संघर्ष से गुजरने वाली क्रांति के अंदर क्रिकेट का ऐसा जुनून हुआ करता था कि वह लड़कों के साथ भी क्रिकेट खेला करती थी।