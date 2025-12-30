छतरपुर में खूनी संघर्ष, जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक की गोली लगने से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी झगड़ा हो गया। इस दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान संतोष पटेल (उम्र 28 वर्ष) के रूप में हुई है।
युवक की मौत के बाद गांव में तनाव की स्थिति हो गई। घटना के बाद युवक को गंभीर स्थिति में लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान मृतक के परिजन पुलिस पर देरी से पहुंचने के आरोप लगाते नजर आए।
घटना सोमवार देर रात की है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मृतक के परिजन शव को अस्पताल से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस से झूमाझटकी की स्थिति भी बनी। हालात को देखते हुए मौके पर पहुंचे सीएसपी ने हस्तक्षेप करते हुए शव को मरचुरी में सुरक्षित रखवाया। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।