नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवकों को पेड़ और बिजली के खंबे से बांधकर भीड़ द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने पर मामले स्वयं पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने संज्ञान में लेकर जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है।

शराब के नशे में गाली-गलौज कर मचा रहा था उत्पात