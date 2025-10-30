मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा के बिछुआ में कफ सिरप पीने से 5 महीने की बच्ची की मौत की आशंका, परिजनों ने थाने में शिकायत की

    मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ में जिस बच्ची की मौत हुई उसके परिजनों का कहना है कि उन्होंने निजी मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदकर पिलाया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस कफ सिरप पर संदेह है, वह आयुर्वेदिक है।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 12:46:19 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 12:52:59 PM (IST)
    नईदुनिया प्रति‍निधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप का संकट गहराता जा रहा है। बिछुआ में कफ सिरप के सेवन के बाद एक 5 महीने की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने बच्ची को सिरप पिलाने के बाद उसकी जान जाने का आरोप लगाते हुए बिछुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

    आयुर्वेदिक सिरप पर संदेह

    बच्ची का नाम रुही मिनोटे (पिता संदीप मिनोटे, निवासी बिछुआ वार्ड नंबर 12) बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र के किसी निजी मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदकर बच्ची को पिलाया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस कफ सिरप पर संदेह है, वह आयुर्वेदिक है।


    घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और संदेह के घेरे में आए सिरप का पंचनामा बनाने की कार्रवाई कर रही है। परिजन इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बिछुआ थाने पहुंचे हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

