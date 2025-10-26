छिंदवाड़ा में चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा, पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी

मेरी खबरें
    Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में सिंगोड़ी बस स्टैंड में एक युवक को चोरी के शक में खंबे में बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। युवक को मौजूद लोगों ने पहले युवक को पीटा फिर खंभे में बांधा और फिर युवक की पिटाई की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 05:16:09 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 05:16:09 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के सिंगोड़ी बस स्टैंड में एक युवक को चोरी के शक में खंबे में बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। जहां युवक को मौजूद लोगों ने पहले पीटा फिर खंभे में बांधा और फिर युवक की पिटाई की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया है।

    दरअसल सिंगोडी गांव में शनिवार को देर शाम बस स्टैंड में अहिरी नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान एक युवक के जेब म़ें हाथ किसी ने डाल दिया और फिर शक के आधार पर एक युवक को पकड़ लिया। इसके बाद मौजूद लोगों ने जमकर युवक की धुलाई कर दी फिर पास में ही खंभे में बांध दिया और युवक की पिटाई की गई। इसका वीडियो भी सामने आया है।


    पुलिस ने हिरासत में लिया युवक

    पुलिस ने इस मामले में जिस युवक को मौजूद लोगों ने पीटा ह़ै, उसे हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है, साथ ही घटना के आसपास सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल युवक पुलिस की हिरासत में हैं। और उनसे पूछताछ की जाएगी।

    पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

    सिगोडी चौकी प्रभारी पकज राय ने बताया कि युवक के जेब में हाथ डालते ही मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवक सतना का रहने वाला बताया जा रहा है। वहां की पुलिस से भी संपर्क किया गया है और आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

