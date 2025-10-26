छिंदवाड़ा में चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा, पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के सिंगोड़ी बस स्टैंड में एक युवक को चोरी के शक में खंबे में बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। जहां युवक को मौजूद लोगों ने पहले पीटा फिर खंभे में बांधा और फिर युवक की पिटाई की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया है।

दरअसल सिंगोडी गांव में शनिवार को देर शाम बस स्टैंड में अहिरी नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान एक युवक के जेब म़ें हाथ किसी ने डाल दिया और फिर शक के आधार पर एक युवक को पकड़ लिया। इसके बाद मौजूद लोगों ने जमकर युवक की धुलाई कर दी फिर पास में ही खंभे में बांध दिया और युवक की पिटाई की गई। इसका वीडियो भी सामने आया है।