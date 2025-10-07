Coldrif Syrup Case: छिंदवाड़ा में एक और मासूम की मौत, जिले में आंकड़ा 15 और कुल 17 तक पहुंचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। प्रतिबंधित कोल्डरिफ कफ सिरप के सेवन से छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। इलाज के दौरान एक और मासूम बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद जिले में बच्चों की मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। वहीं बैतूल में भी दो बच्चों की मौत इसी सिरप के सेवन से हुई थी। इस प्रकार अब तक कुल 17 मौत हो चुकी हैं।

तामिया के जूनापानी निवासी नवीन डेहरिया ने बताया कि उनकी डेढ़ वर्षीय बेटी का इलाज नागपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। बच्ची का शुरुआती उपचार परासिया के निजी चिकित्सक डॉ. प्रवीण सोनी के पास कराया गया था। हालत बिगड़ने पर उसे नागपुर रेफर किया गया। पिता नवीन डेहरिया ने कहा कि वे बीते 10 दिनों से नागपुर में इलाज करा रहे थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बच्ची को बचाया नहीं जा सका।