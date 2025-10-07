मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Coldrif Syrup Case: छिंदवाड़ा में एक और मासूम की मौत, जिले में आंकड़ा 15 और कुल 17 तक पहुंचा

    तामिया क्षेत्र की एक बच्ची का इलाज के दौरान नागपुर में निधन हो गया। मृतक बच्ची परासिया में डॉ. प्रवीण सोनी के पास उपचाराधीन थी।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 12:15:45 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 12:39:16 AM (IST)
    Coldrif Syrup Case: छिंदवाड़ा में एक और मासूम की मौत, जिले में आंकड़ा 15 और कुल 17 तक पहुंचा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। प्रतिबंधित कोल्डरिफ कफ सिरप के सेवन से छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। इलाज के दौरान एक और मासूम बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद जिले में बच्चों की मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। वहीं बैतूल में भी दो बच्चों की मौत इसी सिरप के सेवन से हुई थी। इस प्रकार अब तक कुल 17 मौत हो चुकी हैं।

    तामिया के जूनापानी निवासी नवीन डेहरिया ने बताया कि उनकी डेढ़ वर्षीय बेटी का इलाज नागपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। बच्ची का शुरुआती उपचार परासिया के निजी चिकित्सक डॉ. प्रवीण सोनी के पास कराया गया था। हालत बिगड़ने पर उसे नागपुर रेफर किया गया। पिता नवीन डेहरिया ने कहा कि वे बीते 10 दिनों से नागपुर में इलाज करा रहे थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बच्ची को बचाया नहीं जा सका।

    यह दुखद घटना ऐसे समय में हुई है, जब आज ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की थी। फिलहाल प्रशासन मामले की गहराई से जांच कर रहा है और सिरप वितरकों व संबंधित डॉक्टरों पर कार्रवाई जारी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.