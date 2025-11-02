छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव नगर पालिका में अंतर्कलह, अध्यक्ष रमेश सालोडे के फैसले से भाजपा पार्षदों में भारी नाराजगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव नगर पालिका परिषद में एक बार फिर अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे के हालिया निर्णय ने पार्टी के भीतर ही बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा के दो पार्षद— राजेंद्र सूर्यवंशी (वार्ड 12) और प्रमिला विजयपाल (वार्ड 13)— ने उन्हें बिना सूचना सभापति पद से हटाए जाने पर जिला अध्यक्ष शेषराव यादव को पत्र लिखकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई है।

दोनों निष्ठावान पार्षदों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना या कारण के उनके पदों से हटा दिया गया है, जिससे उन्हें 'गहरा अपमान और पीड़ा' हुई है। पार्षद राजेंद्र सूर्यवंशी को स्वच्छता एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंधन विभाग से हटाया गया।

पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन

पार्षद प्रमिला विजयपाल को गरीबी उन्मूलन विभाग से हटाया गया। शिकायत पत्र में पार्षदों ने अध्यक्ष रमेश सालोडे पर 'तानाशाही कार्यशैली' अपनाने का आरोप लगाया है। पार्षदों ने कहा कि अध्यक्ष ने यह निर्णय न तो स्थानीय मंडल अध्यक्ष की स्वीकृति से लिया और न ही जिला अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष सालोडे द्वारा सिर्फ दो सभापतियों को हटाना 'पार्टी दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन' है।

पार्टी के लिए यह हानिकारक

पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अध्यक्ष के इस मनमाने कदम से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और उनके वार्डवासियों तथा कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश गया है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि जुन्नारदेव नगर पालिका में आगामी चुनाव नजदीक हैं और ऐसे समय में लिया गया यह तानाशाही निर्णय पार्टी की छवि के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जिला अध्यक्ष शशेषराव यादव से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है।