छिंदवाड़ा में किसान की बेरहमी से गई हत्या, सिर पर गहरी चोट व एक आंख फूटी मिली

छिंदवाड़ा, नईदुनिया प्रतिनिधि। अमरवाड़ा क्षेत्र के ग्राम करब ढोल में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खेत में बने एक मकान में युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान नीतीश वर्मा के रूप में हुई है, घटना सुबह करीब 8:00 बजे की है।
जानकारी के अनुसार, नीतीश वर्मा खेत में फसलों की सिंचाई करने की बात कहकर घर से निकला था। वह सुबह तक वापस नहीं लौटा, तो उसके बड़े भाई उसे देखने खेत पहुंचे। वहां मकान के अंदर नीतीश का शव मृत अवस्था में पड़ा मिला।
प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। शव की स्थिति को देखकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
मृतक के सिर पर गहरी चोट के निशान हैं। युवक की एक आंख फूटी हुई पाई गई है। परिजनों ने स्पष्ट रूप से मर्डर की आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच और साक्ष्य जुटाने में लग गई है।