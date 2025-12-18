छिंदवाड़ा में किसान की बेरहमी से गई हत्या, सिर पर गहरी चोट व एक आंख फूटी मिली

छिंदवाड़ा, नईदुनिया प्रतिनिधि। अमरवाड़ा क्षेत्र के ग्राम करब ढोल में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खेत में बने एक मकान में युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान नीतीश वर्मा के रूप में हुई है, घटना सुबह करीब 8:00 बजे की है।

जानकारी के अनुसार, नीतीश वर्मा खेत में फसलों की सिंचाई करने की बात कहकर घर से निकला था। वह सुबह तक वापस नहीं लौटा, तो उसके बड़े भाई उसे देखने खेत पहुंचे। वहां मकान के अंदर नीतीश का शव मृत अवस्था में पड़ा मिला।