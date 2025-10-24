मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छिंदवाड़ा पुलिस का दीपावली उपहार: 42 लाख कीमत के 201 गुम मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए

    छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी का यह एक महत्वपूर्ण चरण है। इस वर्ष अब तक छिंदवाड़ा पुलिस ने कुल 904 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 71 लाख 66 हजार है, और इन्हें उनके मालिकों को लौटाया गया है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 05:38:49 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 06:01:14 PM (IST)
    छिंदवाड़ा पुलिस का दीपावली उपहार: 42 लाख कीमत के 201 गुम मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए
    खोए हुए मोबाइल पुलिस ने वापस दिलवाये।

    HighLights

    1. चालू वर्ष में गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी का यह एक महत्वपूर्ण चरण है।
    2. इस वर्ष अब तक छिंदवाड़ा पुलिस ने गुम हुए कुल 904 मोबाइल बरामद हुए।
    3. जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 71 लाख 66 हजार है। ये लौटाए गए हैं।

    छिंदवाड़ा। दीपावली के शुभ अवसर पर छिंदवाड़ा पुलिस ने नागरिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। पुलिस अधीक्षक अजय पांण्डेय के निर्देश पर कार्य करते हुए, साइबर सेल टीम ने सघन कार्यवाही के बाद 42 लाख 15 हजार रुपये कीमत के 201 गुम मोबाइल बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। अपने खोए हुए मोबाइल पाकर आवेदकों के चेहरों पर खुशी लौट आई।

    वर्ष 2025 में 1.71 करोड़ से अधिक के मोबाइल बरामद

    छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी का यह एक महत्वपूर्ण चरण है। इस वर्ष अब तक छिंदवाड़ा पुलिस ने कुल 904 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 71 लाख 66 हजार है, और इन्हें उनके मालिकों को लौटाया गया है।


    naidunia_image

    सामुदायिक पुलिसिंग का परिचय

    विभिन्न थाना क्षेत्रों और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, साइबर सेल टीम ने तकनीकी सहायता से जिले, जिले के बाहर और बाहरी राज्यों से इन मोबाइलों को ट्रेस किया।

    बरामद किए गए मोबाइलों को छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक और साइबर सेल टीम द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया।

    मोबाइल प्राप्त करने वालों में शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक, वकील, व्यापारी, विद्यार्थी, सिक्योरिटी गार्ड, ऑटो चालक, ड्राइवर, मजदूर, राजमिस्त्री, किसान और गृहिणियां सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे।

    छिंदवाड़ा पुलिस ने एक बार फिर सामुदायिक पुलिसिंग का उत्कृष्ट परिचय दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने साइबर सेल टीम के इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है।

    इस सफल अभियान में साइबर सेल टीम से प्र.आ. नितिन सिंह, आर. आदित्य रघुवंशी, अभिषेक ठाकुर, राहुल डडोरे, मोहित चन्द्रवंशी, और अंकित शर्मा की विशेष भूमिका रही।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.