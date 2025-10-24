छिंदवाड़ा पुलिस का दीपावली उपहार: 42 लाख कीमत के 201 गुम मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए

छिंदवाड़ा। दीपावली के शुभ अवसर पर छिंदवाड़ा पुलिस ने नागरिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। पुलिस अधीक्षक अजय पांण्डेय के निर्देश पर कार्य करते हुए, साइबर सेल टीम ने सघन कार्यवाही के बाद 42 लाख 15 हजार रुपये कीमत के 201 गुम मोबाइल बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। अपने खोए हुए मोबाइल पाकर आवेदकों के चेहरों पर खुशी लौट आई।

छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी का यह एक महत्वपूर्ण चरण है। इस वर्ष अब तक छिंदवाड़ा पुलिस ने कुल 904 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 71 लाख 66 हजार है, और इन्हें उनके मालिकों को लौटाया गया है।

सामुदायिक पुलिसिंग का परिचय

विभिन्न थाना क्षेत्रों और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, साइबर सेल टीम ने तकनीकी सहायता से जिले, जिले के बाहर और बाहरी राज्यों से इन मोबाइलों को ट्रेस किया।

बरामद किए गए मोबाइलों को छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक और साइबर सेल टीम द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया।

मोबाइल प्राप्त करने वालों में शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक, वकील, व्यापारी, विद्यार्थी, सिक्योरिटी गार्ड, ऑटो चालक, ड्राइवर, मजदूर, राजमिस्त्री, किसान और गृहिणियां सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे।

छिंदवाड़ा पुलिस ने एक बार फिर सामुदायिक पुलिसिंग का उत्कृष्ट परिचय दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने साइबर सेल टीम के इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है।

इस सफल अभियान में साइबर सेल टीम से प्र.आ. नितिन सिंह, आर. आदित्य रघुवंशी, अभिषेक ठाकुर, राहुल डडोरे, मोहित चन्द्रवंशी, और अंकित शर्मा की विशेष भूमिका रही।